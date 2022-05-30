В Нижнекамске простились со старшим сержантом Равилем Рамазановым, погибшим в Украине

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района

В воскресенье, 29 мая, в Нижнекамске простились со старшим сержантом Равилем Рамазановым, который погиб в ходе спецоперации в Украине. Уроженец кыргызского города Ташкумыр последние годы он работал на Нижнекамском механическом заводе. В Украину мужчина отправился в качестве добровольца.

- Хороший был человек, добрый, отзывчивый. Не каждый смог бы решиться на такой шаг. Он навсегда останется в наших сердцах, - заявил на церемонии прощания директор по производству механического завода Александр Рякин.

Равиля Рамазанова похоронили на кладбище села Верхняя Уратьма под звуки оркестра и залпы.

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