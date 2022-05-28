Летом 2022 года в Чувашии решили открыть 13 официальных пляжей

Все эти места отдыха обследуют специалисты МЧС. Фото: Павел КЛОКОВ

С 1 июня в Чувашии открывается купальный сезон. Так, в этом году в республике собираются открыть 13 официальных пляжей, где будет разрешено купаться.

- Все эти места отдыха обследуют специалисты МЧС. В Чебоксарах комплексная проверка готовности пляжей состоится 30 мая. Для обеспечения безопасности отдыхающих на них будут нести дежурство матросы-спасатели и медики, - сообщили в МЧС Чувашии.

Всего к началу лета в муниципалитетах планируется оборудовать 128 мест массового отдыха у воды.

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