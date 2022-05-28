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Общество28 мая 2022 7:45

В Татарстане слепому от рождения парню в инвалидной коляске прислали повестку в военкомат

По словам молодого человека, несмотря на диагнозы, его почему-то считают уклонистом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В явно бюрократической ошибке теперь разбирается местное общество слепых и военкомат.

В явно бюрократической ошибке теперь разбирается местное общество слепых и военкомат.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергею Ситдикову 28 лет. Он живет в Набережных Челнах, и слеп от рождения. Также у парня ДЦП и он передвигается в инвалидной коляске. Тем не менее и ему этой весной пришла повестка из военкомата – молодого человека призывают в армию!

По словам Сергея, когда он узнал о повестке, то был сильно удивлен. ему даже звонили из военкомата и теперь он считается уклонистом.

- При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти? – рассказал молодой человек «Челнинским известиям».

При этом у Сергея до сих пор нет военного билета, он так и не получил его на руки. В ситуации с его призывом в армию сейчас разбирается городское отделение общества слепых совместно с военкоматом.

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