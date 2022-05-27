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Экономика27 мая 2022 16:14

За первый квартал 2022 года в Татарстане добыли 8,7 миллиона тонн нефти

Это на 7,3% больше, чем за прошлый аналогичный период
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только малыми нефтяными компаниями было отгружено продукции на 74,1 миллиарда рублей.

Только малыми нефтяными компаниями было отгружено продукции на 74,1 миллиарда рублей.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В эту пятницу, 27 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с участием руководства малых нефтяных компаний. На нем он отметил, что за первый квартал 2022 года в республике всего было добыто 8,7 миллиона тонн «черного золота», что на 7,3% больше, чем за прошлый аналогичный период. При этом именно на малые нефтяные компании пришлось 1,7 миллиона тонн. Так, ими было отгружено продукции стоимостью 74,1 миллиарда рублей - это на 54% больше.

- Итоги первого квартала мы подводим в условиях глобальных системных изменений. Мировая обстановка в целом, а также обсуждение вопросов введения нефтяного эмбарго в отношении России привели к росту неопределенности на рынке. В результате мы видим значительное увеличение нефтяных котировок. Цифра составила до 110 долларов США за баррель – это максимум к августу 2014 года, - сказал Рустам Минниханов.

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