За первый квартал 2022 года в Татарстане добыли 8,7 миллиона тонн нефти

Только малыми нефтяными компаниями было отгружено продукции на 74,1 миллиарда рублей. Фото: Николай ХИЖНЯК

В эту пятницу, 27 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с участием руководства малых нефтяных компаний. На нем он отметил, что за первый квартал 2022 года в республике всего было добыто 8,7 миллиона тонн «черного золота», что на 7,3% больше, чем за прошлый аналогичный период. При этом именно на малые нефтяные компании пришлось 1,7 миллиона тонн. Так, ими было отгружено продукции стоимостью 74,1 миллиарда рублей - это на 54% больше.

- Итоги первого квартала мы подводим в условиях глобальных системных изменений. Мировая обстановка в целом, а также обсуждение вопросов введения нефтяного эмбарго в отношении России привели к росту неопределенности на рынке. В результате мы видим значительное увеличение нефтяных котировок. Цифра составила до 110 долларов США за баррель – это максимум к августу 2014 года, - сказал Рустам Минниханов.

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