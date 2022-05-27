«ОСАГО тут не работает»: в Набережных Челнах вывеска страховой фирмы упала и повредила несколько машин

Вывеска с надписью: "ОСАГО", повредила машины. Фото: скриншот с видео

В эту пятницу, 27 мая, в Татарстане из-за сильного ветра – локально до 24 м/с, дождей и гроз с градом было объявлено штормовое предупреждение. Последствия ненастья не заставили себя ждать в Набережных Челнах. Там на Казанском проспекте со здания рухнула вывеска автострахования с надписью: «ОСАГО 24».

Она упала на три припаркованных рядом автомобиля, у одного из них серьезно повреждено лобовое стекло.

Стоит ли владельцам этих машин рассчитывать на компенсацию? Все опрошенные корреспондентом «КП-Казань» специалисты по автострахованию в один голос заявили: «ОСАГО тут не работает». По их словам, здесь речь идет о возмещении ущерба именно по КАСКО, если конечно владельцы поврежденных автомобилей ее оформили. В противном случае, им, скорее всего, придется платить за ремонт самим. Тем более, что все, по видимости, произошло из-за сильного ветра, когда в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. В этом случае собственник упавшей вывески может отказаться возмещать нанесенный машинам ущерб. Одна из причин – вывеска устанавливалась в расчете, что в регионе не преобладают ураганные ветра, к тому же было объявлено то самое штормовое предупреждение. Владельцы поврежденных автомобилей с этим могут не согласиться и при желании в праве обратиться в суд.

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