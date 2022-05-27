Власти Татарстана не планируют отменять масочный режим в республике

Местные жители ходят в общественных местах в средствах индивидуальной защиты более двух лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пятницы, 27 мая, в Санкт-Петербурге перестал действовать масочный режим. Ранее это произошло в Москве, Подмосковье и Крыму. В Татарстане же власти не планируют отменять эту антиковидную меру самостоятельно.

Замглавы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина объяснила журналистам, что масочный режим в регионе будет отменен лишь тогда, когда это будет официально прописано в постановлении главного санитарного врача России.

Заметим, что тем временем в Татарстане продолжает стабильно снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 139 местных жителей. Госпитализация при этом потребовалась 66 зараженным.

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