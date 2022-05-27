Доходный дом Сурина на улице Горького в Казани превратят в жилой дом

Сумма инвестиций в проект пока неизвестна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Казани планируют отреставрировать доходный дом Сурина, который располагается на улице Горького. По задумке объект должен превратиться в жилой дом. По крайне мере на это рассчитывает его владелец, депутат Госсовета РТ и владелец одной из строительных компаний Эмиль Хуснутдинов.

Реставрация должна был завершена за два ближайших года, сообщает «БизнесOnline». Сумма, которая будет потрачена на работы, пока неизвестна.

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