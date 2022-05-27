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Происшествия27 мая 2022 5:45

В результате пожара на улице Фучика в Казани погиб человек

Еще один жилец многоэтажки пострадал
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Около 22:30 в четверг, 26 мая, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №18 по улице Фучика в Казани. Горели балкон и комната на седьмом этаже, а также балкон и оконные рамы на восьмом этаже. Общая площадь возгорания составила порядка восьми квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка восьми квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка восьми квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире на седьмом этаже тело взрослого человека. Его личность устанавливается. Еще один жилец пострадал и был госпитализирован.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

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