В результате пожара на улице Фучика в Казани погиб человек

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Около 22:30 в четверг, 26 мая, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №18 по улице Фучика в Казани. Горели балкон и комната на седьмом этаже, а также балкон и оконные рамы на восьмом этаже. Общая площадь возгорания составила порядка восьми квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка восьми квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире на седьмом этаже тело взрослого человека. Его личность устанавливается. Еще один жилец пострадал и был госпитализирован.

- Причина произошедшего устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

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