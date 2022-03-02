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Происшествия2 марта 2022 6:49

В Казани мужчина залез на столб с электропроводами на 110 киловольт и отказывался спускаться

Для того, чтобы его снять с 20 метровой высоты, пришлось вызывать спасателей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Спасатели все же помогли мужчине без вреда для жизни и здоровья спуститься вниз.

Спасатели все же помогли мужчине без вреда для жизни и здоровья спуститься вниз.

Фото: МЧС Татарстана

Сотрудникам зонального поисково-спасательного отряда №2 поисково-спасательной службы республики получили вызов в Казани – около дома №47 по улице Горьковское шоссе на столб высоковольтной линии залез мужчина, сообщили в МЧС Татарстана.

- По поступившей информации, он сидел там и отказывался спускаться, - отметили в ведомстве.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на высоту 20 метров столба с проводами на 110 киловольт забрался 42-летний мужчина. Они помогли ему спуститься и передали его сотрудникам полиции.