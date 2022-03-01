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Общество1 марта 2022 16:31

В Марий Эл перекроют две дороги

Ограничение на движение транспорта по ним будет временным
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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ГИБДД республики рекомендует водителям учесть это при планировании своих поездок.

ГИБДД республики рекомендует водителям учесть это при планировании своих поездок.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В эту среду, 2 марта, в республике перекроют движение транспорта на следующих автодорогах: «Йошкар-Ола – Зеленодольск» (Казанский тракт) и «Куяр – Солнечный – Ронга». Сообщает ГИБДД Марий Эл.

- Данные дороги будут недоступны для автомобилистов с 20.30 до 00.30, - отметили в Госавтоинспекции.

Там также рекомендовали учесть водителей данную информацию при планировании своих поездок и быть предельно внимательными на дороге.