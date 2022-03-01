В Гидрометцентре Татарстана рассказали, каким будет начало весны 2022 года

Несмотря на окончание зимы, снег все же вернется в Татарстан. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вплоть до 3 марта погода на территории региона практически не изменится и будет сравнима с последними днями зимы 2022 год.

- На республику будет оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков небольшая. Местами прогнозируется туман, - сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Там рассказывают, что 2 и 3 марта по ночам местами может быть совсем не по-весеннему холодно - до -16 градусов. Зато днем столбики термометров могут подняться и до отметки «+1». Из-за таких перепадов температур на дорогах прогнозируется гололедица, кое-где даже сильная.

А вот в пятницу, 4 марта, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к республике приблизится атмосферный фронт, поэтому местами ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха будет в пределах от -4 до -9 градусов, а днем – от -4 до +1.

К слову, осадки усилятся в субботу, 5 марта. Татарстан окажется в тыловой части поднимающегося с юга на север активного циклона - погода существенно ухудшится. Будет идти снег, в том числе мокрый, местами метель и сильный ветер. Днем похолодает – от 0 до -5 градусов.