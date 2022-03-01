Наталия Фишман-Бекмамбетова решит, как можно использовать Спасскую башню Казанского Кремля

Заказчиком реставрации является ГИСУ Татарстана. Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил свою помощницу Наталию Фишман-Бекмамбетову разработчиком нового функционала Спасской башни Казанского Кремля. Об этом сообщили в Главном инвестиционно-строительном управлении (ГИСУ) республики. Именно оно является заказчиком реставрационных работ этого архитектурного и исторического памятника.

Так, в середине февраля музей-заповедник Казанский Кремль на своем официальном сайте уже объявил о том, что Спасская башня закрывается из-за планируемых в ней работ.

После демонтажа новогодней иллюминации вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса и установлены завесы.