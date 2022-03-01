Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 14:43

В Татарстане в отношении гендиректора агрофирмы завели уголовное дело из-за 190 миллионов рублей

Утверждается, что он незаконно уклонился от уплаты налогов на эту крупную сумму
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В рамках расследования уже были проведены необходимые обыски.

В рамках расследования уже были проведены необходимые обыски.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 190 миллионов рублей выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана.

По версии правоохранителей, гендиректор ООО «Агрофирма «Верхний Услон» с 2016 по 2019 года вносил в декларации по НДС сведения о фиктивных договорных взаимоотношениях его организации с 51 компанией. Таким, образом ему и удалось уклониться от уплаты положенного налога.

На основании собранных полицейскими материалов следственный комитет Татарстана возбудил в отношении гендиректора уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

- Проведены обыски, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.