В Татарстане в отношении гендиректора агрофирмы завели уголовное дело из-за 190 миллионов рублей

В рамках расследования уже были проведены необходимые обыски. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 190 миллионов рублей выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана.

По версии правоохранителей, гендиректор ООО «Агрофирма «Верхний Услон» с 2016 по 2019 года вносил в декларации по НДС сведения о фиктивных договорных взаимоотношениях его организации с 51 компанией. Таким, образом ему и удалось уклониться от уплаты положенного налога.

На основании собранных полицейскими материалов следственный комитет Татарстана возбудил в отношении гендиректора уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере».

- Проведены обыски, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.