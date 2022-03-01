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Общество1 марта 2022 14:01

В Казани спрос на дешевое жилье вырос в два раза

Горожане присматриваются к комнатам и однокомнатным квартирам
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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О востребованности жилья говорит вице-президент гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

О востребованности жилья говорит вице-президент гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Фото: Александр ГЛУЗ

Дешевое жилье востребовано всегда, особенно в весеннее время. Однако за последние выходные спрос на комнаты и однокомантные квартиры среди жителей Казани вырос в два раза, сообщает 116.RU со ссылкой на вице-президента гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что, чтобы накопить собственное на жилье, казанцам, которые ежемесячно откладывают треть дохода, нужно от 33 до 36 лет. Если откладывать половину зарплаты, то срок сократиться до 20-22 лет.