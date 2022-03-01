В Ульяновске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летней давности

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновске арестовали 48-летнего жителя Москвы, обвиняемого в убийстве местного жителя, которое произошло 17 лет назад. По данным следствия, в марте 2005 года мужчина до смерти избил знакомого возле вентиляционной будки рядом с железной дорогой, ведущей в сторону аэропорта «Ульяновск-Восточный». Утверждается, что сначала он бил потерпевшего деревянной плалкой, а после - молотком.

Последующиеся годы обвиняемый находился в розыске. Его удалось задержать в результате совместных мероприятий следователей СКР и сотрудников УМВД России по региону.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.