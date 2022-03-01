В десятки школ и детсадов Чебоксар поступили сообщения о минировании

В учреждениях работают правоохранители. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 1 марта, в Чебоксарах были эвакуированы пять школ и 44 дошкольных учреждения, в том числе детские сады, ясли и центры развития. Причина этого - анонимные сообщения о минировании.

Детей и педагогов временно разместили в ближайших социальных объектах. В учреждениях работают правоохранители, сообщают в Управлении образования города.

Напомним, накануне в столице Чувашии по анологичной причине были эвакуированы более 90 школ.