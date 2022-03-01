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Общество1 марта 2022 12:25

В десятки школ и детсадов Чебоксар поступили сообщения о минировании

Детей и педагогов эвакуировали в ближайшие соцобъекты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В учреждениях работают правоохранители.

В учреждениях работают правоохранители.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 1 марта, в Чебоксарах были эвакуированы пять школ и 44 дошкольных учреждения, в том числе детские сады, ясли и центры развития. Причина этого - анонимные сообщения о минировании.

Детей и педагогов временно разместили в ближайших социальных объектах. В учреждениях работают правоохранители, сообщают в Управлении образования города.

Напомним, накануне в столице Чувашии по анологичной причине были эвакуированы более 90 школ.