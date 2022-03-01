Губернатор Ульяновской области заявил о гибели двух солдат 31-й бригады ВДВ

Солдаты погибли, исполняя воинский долг и показав пример мужества. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины погибла два бойца 31-й бригады воздушно-десантных войск, расквартированной в Ульяновской области. Об этом в ходе заседания правительства региона заявил губернатор Алексей Русских. Он попросил собрвшихся почтить память солдат, чьи имена не разгласил, минутой молчания.

Напомним, ранее о первом потере в лице сержанта-срочника Ильнура Сибгатуллина заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Уроженец Нижнекамска также погиб, исполняя воинский долг и показав пример мужества.