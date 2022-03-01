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Общество1 марта 2022 12:10

Губернатор Ульяновской области заявил о гибели двух солдат 31-й бригады ВДВ

Алексей Русских попросил почтить память погибших минутой молчания
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Солдаты погибли, исполняя воинский долг и показав пример мужества.

Солдаты погибли, исполняя воинский долг и показав пример мужества.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины погибла два бойца 31-й бригады воздушно-десантных войск, расквартированной в Ульяновской области. Об этом в ходе заседания правительства региона заявил губернатор Алексей Русских. Он попросил собрвшихся почтить память солдат, чьи имена не разгласил, минутой молчания.

Напомним, ранее о первом потере в лице сержанта-срочника Ильнура Сибгатуллина заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Уроженец Нижнекамска также погиб, исполняя воинский долг и показав пример мужества.