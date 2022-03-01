В Марий Эл возобновили оказание плановой медпомощи и диспансеризацию населения

Вместе с тем, в регионе вновь начали работу передвижные медкомплексы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 марта в Марий Эл возобновлены оказание плановой медицинской помощи, диспансеризация населения и профилактические осмотры. Вместе с тем, вновь начали работу передвижные медкомплексы, которые помогают жителям сел и деревень.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией изменилась к лучшему. Если 24-25 января фиксировалось примерно 20 тысяч посещений в сутки и плюс к этому обслуживание больных на дому, через неделю в поликлиники обращались примерно 16 тысяч человек, то сейчас мы фактически вернулись к плановой нормативной помощи, - заявляют в Минздраве республики.

В ведомстве также замечают, что, несмотря на временное прекращение плановой медпомощи, таковая все же оказывалась людям с онкологией, беременным женщинам и детям.