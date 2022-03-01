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Общество1 марта 2022 11:13

В Марий Эл возобновили оказание плановой медпомощи и диспансеризацию населения

Дело в том, что ситуация с коронавирусом в республике улучшилась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, в регионе вновь начали работу передвижные медкомплексы.

Вместе с тем, в регионе вновь начали работу передвижные медкомплексы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 марта в Марий Эл возобновлены оказание плановой медицинской помощи, диспансеризация населения и профилактические осмотры. Вместе с тем, вновь начали работу передвижные медкомплексы, которые помогают жителям сел и деревень.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией изменилась к лучшему. Если 24-25 января фиксировалось примерно 20 тысяч посещений в сутки и плюс к этому обслуживание больных на дому, через неделю в поликлиники обращались примерно 16 тысяч человек, то сейчас мы фактически вернулись к плановой нормативной помощи, - заявляют в Минздраве республики.

В ведомстве также замечают, что, несмотря на временное прекращение плановой медпомощи, таковая все же оказывалась людям с онкологией, беременным женщинам и детям.