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Общество1 марта 2022 10:19

"Вечная память!": Минниханов выразил соблезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана

Уроженец Нижнекамска, сержант-контрактник Ильнур Сибгатуллин погиб, исполняя воинский долг
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По словам главы республики, Сибгатуллин показал пример мужества.

По словам главы республики, Сибгатуллин показал пример мужества.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью уроженца Нижнекамска, сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллин. Молодой человек погиб, исполняя воинский долг, во время спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

- К сожалению, наша республика понесла первые потери. <...> Наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству признак достойного сына своего народа. Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память, - заявил глава республики.