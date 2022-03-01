"Вечная память!": Минниханов выразил соблезнования в связи с гибелью солдата из Татарстана

По словам главы республики, Сибгатуллин показал пример мужества.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью уроженца Нижнекамска, сержанта-контрактника Ильнура Сибгатуллин. Молодой человек погиб, исполняя воинский долг, во время спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

- К сожалению, наша республика понесла первые потери. <...> Наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству признак достойного сына своего народа. Безмерно скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память, - заявил глава республики.