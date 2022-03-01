Умер Борис Ботов, участник Великой Отечественной войны, замначальника отдела МВД ТАССР

Полковника внутренней службы в отставке не стало на 99-м году жизни. Фото: МВД Татарстана

Во вторник, 1 марта, в культурном центре имени Пушкина в Казани простились с участником Великой Отечественной войны, кавалером ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды, бывшим заместителем начальника отдела МВД ТАССР полковником внутренней службы в отставке Борисом Ботовым. Он скончался накануне на 99-м году жизни.

Фото: МВД Татарстана

- Выйдя на заслуженный отдых, он стоял у истоков создания ветеранской организации в начале 90-годов. Являлся активным участником всех начинаний ветеранского движения в МВД по Татарстану. Свой богатый жизненный и профессиональный опыт Борис Алексеевич успешно использовал для дальнейшего развития и укрепления первичных ветеранских организаций, - говорят в пресс-службе ведомства.