На Дне открытых дверей в ИГиНГТ школьники прошли тест-драйв и почувствовали себя студентами КФУ

В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся День открытых дверей, в котором приняли участие ученики 8-11 классов.

Мероприятие прошло в очном формате с соблюдением всех эпидемиологических требований. Встреча открылась в актовом зале ИГиНГТ, где ребят поприветствовал проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Данис Нургалиев. Он рассказал школьникам об истории Института геологии и нефтегазовых технологий (бывшего геофака) и познакомил с деятельностью его современных ученых.

«У нас в институте есть девиз: «Мы выпускаем успешных и счастливых людей». Успешных потому, что профессии геолога, геофизика, разработчика, геохимика – высокооплачиваемые, а главное – востребованные. И обычно, люди этих профессий занимают высокие должности в хороших компаниях, имеют высокую зарплату, ну и все остальные блага – соответственно! Эти люди счастливы, потому, что у них интересная профессия, связанная с путешествиями, открытиями, исследованиями природных объектов! Россия – огромная страна с большими запасами полезных ископаемых. Наши выпускники занимаются добычей не только нефти, но и алмазов, золота в России, Австралии, Африке, Арктике. В геологи идут те, кто любят путешествовать, кто любит природу. Я окончил Геофак 44 года назад и за это время поработал на всех шести континентах – в Австралии, Канаде, США, в странах Западной Европы, Латинской Америки, Индии, Китае и во многих других странах, а в ноябре осуществил свою мечту детства и отправился в научную экспедицию в Антарктиду. Впереди у нас еще много проектов, для осуществления которых нужны самые любознательные, активные, образованные, целеустремленные молодые люди, поэтому вам мы говорим – добро пожаловать!» - сказал Данис Карлович.

О том, как стать востребованными и конкурентоспособными специалистоми в нефтегазовой отрасли рассказал заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров.

«Дорогие ученики! У вас есть возможность сделать правильный выбор профессии и учебного заведения, - говорит Ильдус Адгамович. - Сейчас ваша главная задача – это просто поступить в ИГиНГТ, а мы в дальнейшем поможем вам построить успешную траекторию личной и профессиональной жизни. В CdoGEO у вас есть возможность параллельно основному образованию получить диплом о профессиональной переподготовке, освоив любую специальность нефтегазового направления! Если вы хотели поступить на «Нефтегазовое дело», но не хватило баллов, и вы попали на «Геологию», или наоборот, мы поможем вам получить тот диплом, который нужен. Кроме того, если вы желаете стать руководителем, вы можете получить дополнительную профессию экономиста, менеджера, финансиста. Хотите улучшить свой английский, чтобы работать в международных проектах отечественных и зарубежных компаниях? У нас есть программа «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий». Желаете проходить оплачиваемую практику и зарабатывать? Тогда мы обучим вас на операторов добычи. А чтобы вы стали успешными и счастливыми, от меня подарок. Это Ежедневник качественной жизни, инструмент личной эффективности. Он поможет вам управлять своей жизнью, добиваться поставленных целей, а ИГиНГТ КФУ подарит любимую и высокооплачиваемую профессию!»

После вступительных слов заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Терехин перешел к главной части Дня открытых дверей – ответам на вопросы школьников и их родителей.

Во второй части Дня открытых дверей школьникам предложили пройти тест-драйв и почувствовать себя настоящими студентами ИГиНГТ. Учащихся разделили на группы и пригласили на «пары», где в аудиториях института лекции провели преподаватели КФУ. В ходе тест-драйва школьники побывали в 3D GEO Сenter на лекции по нефтяной геологии и НГД, в Геологическом музее им. Штукенберга у школьников прошла лекция по палеонтологии. Кроме того, они побывали в лаборатории компьютерной томографии и посидели за компьютерами на лекции по геоинформационным технологиям. В конце каждой «пары» школьников ждали вопросы по пройденному материалу и оценки в зачетке.