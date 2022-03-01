"Исключительно деятельный и энергичный человек": Рустаму Минниханову исполнилось 65 лет

Главе региона пожелали здоровья, семейного благополучия, удачи и воплощения идей. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой 65-летний юбилей. С днем рождения его среди прочих поздравили муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, глава местного Минцифразвития Айрат Хайруллин и исполком Казани.

- Исключительно деятельный и энергичный человек новой формации, умеющий сплотить всех во имя общей цели, он стал инициатором многих важнейших преобразований, происходящих в республике. Именно поэтому у Рустама Нургалиевича всегда было и есть самое ценное для президента - доверие и поддержка населения, авторитет и уважение коллег, - написал Мухаметшин на своей странице в соцсети.

Он пожелал Минниханову крепкого здоровья, семейного благополучия, неизменной удачи и воплощения самых смелых идей.