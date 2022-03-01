Житель Чистополя признался в избиении до смерти престарелой матери

Все произошло в квартире одного из домов по улице Бутлерова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 28 февраля, в квартире одного из домов по улице Бутлерова в Чистополе было обнаружено тело 71-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в преступлении был задержан 51-летний сын пенсионерки. Он признал свою вину.

По версии следствия, накануне мужчина, будучи пьяным, избил свою мать на почве личных неприязненных отношений. От полученнных травм женщина скончалась.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следствие будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.