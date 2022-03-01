Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» представил новый официальный логотип и фирменный стиль. Обновленный знак команды - белый барс на щите в виде тюльпана. Он выполнен в привычных цветах - зеленом, белом и красном - с дополнением серого оттенка.

Альтернативной эмблемой станет изображение лапы, повторяющей форму тюльпана. Новый логотип появится на форме хоккеистов в сезоне 2022/23.

Альтернативная эмблема комады. Фото: ak-bars.ru

- Также принят фирменный шрифт, включающий три алфавита: русский, татарский и английский. Новую эмблему будут использовать все команды системы: «Ак Барс» (КХЛ), «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ), - сообщают в пресс-службе клуба.