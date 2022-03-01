Кулинарный мастер-класс в день рождения Юнуса Ахметзянова

Во Всемирный день татарской кухни и 95-летие со дня рождения знаменитого повара Юнуса Ахметзянова в КИУ прошел мастер-класс по приготовлению татарских блюд в формате баттла.

В Студии национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова Казанского инновационного университета известные шеф-повара казанских ресторанов представили национальные блюда в новом прочтении с использованием современных инновационных технологий.

Студенты-технологи факультета гостеприимства и дизайна под руководством преподавателей приготовили татарские блюда по классическим рецептам Юнуса Ахметзянова - легендарного кулинара, который собрал традиционные рецепты, усовершенствовал их и вывел татарскую кухню на мировой уровень.

На мероприятии присутствовали внук Ю. Ахметзянова Искандер Давидов, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казань и РТ Галина Шарафутдинова, основатель сети ресторанов быстрого питания «Тюбетей» Султан Сафин, , шеф-повар Rational, концепт-шеф Tatar by Tubetey Алексей Чернов, шеф-повар ресторана Марусовка, лучший шеф-повар по версии WTE Рустам Рахимов, директор ООО «Лёвен» Ильшат Мирзиев.

«Кроме конкурса у нас постоянно проводятся мастер-классы, семинары совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан, а также с нашими работодателями, - отметила в приветствии декан факультета гостеприимства и дизайна КИУ Елена Матвеева. – В прошлом году в КИУ открылась Студия национальной кулинарии имени Ю.Ахметзянова с современным высокотехничным оборудованием. Вы также можете видеть прекрасные издания о национальной кулинарии, вышедшие в издательстве КИУ».

Наши студенты поучаствовали в увлекательным мастер-классе, посоревновались с именитыми шеф-поварами, а затем гости с удовольствием попробовали плоды мастерства начинающих и профессиональных кулинаров. А в состязании победила дружба.