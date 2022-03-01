В Цивильске мужчина едва не умер, подавившись за ужином хлебом

Врачи извлекли инородный предмет из дызательных путей мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 64-летний житель Цивильска подавился мякотью хлеба, когда ужинал. Он начал задыхаться, и родственники поспешили вызвать на место скорую. Медики обнаружили в дыхательных путях мужчины инородное тело, после чего извлекли его, вернув пациента к жизни. После этого горожанин был госпитализирован.

- Сперва нужно убедиться, что человек задыхается. Для этого просто спросите его: «Вы задыхаетесь?». Если пострадавший может кашлять, говорить или плакать, значит перекрытие доступа воздуха частичное - человек может откашляться сам, - говорят в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. - Настоящее удушье можно определить по следующим признакам: человек обеими руками хватается за горло; пострадавший не в состоянии говорить.

Если человек начал задыхаться, необходимо встать у него за спиной, обхватить руками под ребрами, а один кулак разместить около середины живота. После необходимо выполнять резкие толчки вверх и на себя до тех пор, пока инородные предмет не будет извлечен, замечают медики.