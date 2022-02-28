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Экономика28 февраля 2022 17:18

В 2021 году в Татарстане добыли 34,5 миллиона тонн нефти

Это на 5,8% больше чем в предыдущем году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В итоге только малые нефтяные компании внесли в бюджет Татарстана порядка 154 миллиардов рублей.

В итоге только малые нефтяные компании внесли в бюджет Татарстана порядка 154 миллиардов рублей.

Фото: Николай ХИЖНЯК

За 2021 год добыча нефти в Татарстане была зафиксирован в объеме 34,5 миллиона тонн, что на 5,8% больше, чем в 2020-ом.

В итоге только малые нефтяные компании (МНК) - 7,1 миллиона тонн, внесли в бюджет Татарстана порядка 154 миллиардов рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Он также отметил, что установленные задания по уровню добычи нефти перевыполнили 23 МНК. Вместе с тем ими были перевыполнены объемы по бурению. Так, на 2022 год запланировано введение в эксплуатацию более 150 новых скважин.