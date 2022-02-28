В Казани появится мемориальная доска учёному Сурену Мирумянцу

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в Казани установят мемориальную доску учёному Сурену Мирумянцеву. Табличку разместят на фасаде дома по адресу: улица Правды, 17/9. На ней на русском и татарском языках будет размещена надпись: «В этом доме в 1967–2008 годах жил выдающийся ученый, в 1963–1986 годах директор Государственного института прикладной оптики Сурен Осипович Мирумянц».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.