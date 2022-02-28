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Происшествия28 февраля 2022 10:37

СУ СКР по Татарстану: мужчина убил приятеля, после чего повез тело в больницу на тележке

Свою вину подозреваемый признал полностью
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Преступление произошло в ночь с 26 на 27 февраля в селе Муслюмово.

Преступление произошло в ночь с 26 на 27 февраля в селе Муслюмово.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя села Муслюмово подозревают в убийстве 25-летнего знакомого, который пришел к нему в гости. Преступление произошло в ночь с 26 на 27 февраля

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к подозреваемому, и они вместе с женой последнего принялись распивать алкоголь. В какой-то момент женщина ушла в спальню, а гость отправился следом. Хозяин дома приревновал и начал ругаться с товарищем, а после несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных травм молодой человек скончался.

- Через несколько часов подозреваемый погрузил тело в садовую тележку и повез в больницу, однако по дороге выбросил на обочину и вернулся домой, где пытался скрыть следы преступления, - предполагают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Свою вину мужчина полностью признал. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте. Обстоятельства преступления устанавливаются.