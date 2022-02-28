В Татарстане экс-автоинспекторов осудили за взятку, службный подлог и злоупотребление полномочиями

Свою вину злоумышленники не признали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-главу регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОМВД РФ по Арскому району и его подчиненного признали виновными во взятку, служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Суд установил, что с августа 2019 года по январь 2020 года они через посредников получили деньги за сдачу теоретического экзамена по ПДД без фактической проверки знаний. В официальные документы автоинспекторы внесли ложные сведения. Размер незаконного вознаграждения составлял от 10 тысяч до 28 тысяч рублей.

Злоумышленники приговорены к 7,6 и 8,6 годам колонии строго режима, а также оштрафованы на 500 тысяч и 600 тысяч рублей сооветственно. Свою вину мужчины не признали.

- Остальные фигуранты (посредники - ред.) приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере от 75 тысяч до 300 тысяч рублей в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Приговор в законную силу не вступил.