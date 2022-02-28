Масленица-2022 в Чувашии: гуляния отменены из-за коронавируса и спецоперации в Украине

Решение главы региона поддержали главный санитарный врач Чувашии и глава местного Минздрава. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев попросил районы республики отменить празднования Масленицы, которые должны были состоятся 6 марта. По его словам, гуляния будет неуместны в условиях пандемии коронавируса и проведения Россией спецоперации в Украине.

- В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии позитивная. Но цифры по заболеваемости еще высокие. Ежедневно фиксируется порядка 200 новых инфицированных. Кроме того, с сегодняшнего дня вернулись к очной учебе школьники, которые были на дистанте. Это тоже несет определенные риски, - заявил Николаев.

В ходе планерки в правительстве региона, которая состоялась 28 февраля, решение Николаева поддержали главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская и министр здравоохранения республики Владимир Степанов.