Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 8:46

Масленица-2022 в Чувашии: гуляния отменены из-за коронавируса и спецоперации в Украине

Отказаться от празднования Олег Николаев попросил все районы республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решение главы региона поддержали главный санитарный врач Чувашии и глава местного Минздрава. Фото: cap.ru

Решение главы региона поддержали главный санитарный врач Чувашии и глава местного Минздрава. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев попросил районы республики отменить празднования Масленицы, которые должны были состоятся 6 марта. По его словам, гуляния будет неуместны в условиях пандемии коронавируса и проведения Россией спецоперации в Украине.

- В целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии позитивная. Но цифры по заболеваемости еще высокие. Ежедневно фиксируется порядка 200 новых инфицированных. Кроме того, с сегодняшнего дня вернулись к очной учебе школьники, которые были на дистанте. Это тоже несет определенные риски, - заявил Николаев.

В ходе планерки в правительстве региона, которая состоялась 28 февраля, решение Николаева поддержали главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская и министр здравоохранения республики Владимир Степанов.