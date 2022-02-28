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Общество28 февраля 2022 8:23

В Казани на прошлой неделе родители назвали своих детей Савва и Анель

Всего за это период в городе на свет появилось 354 детей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Самый минимальный вес ребенка при рождении составил 1 250 граммов, а максимальный – 4 870 граммов.

Самый минимальный вес ребенка при рождении составил 1 250 граммов, а максимальный – 4 870 граммов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За отчетную неделю – с 21 по 26 февраля, в столице Татарстана родилось 354 детей, 188 из них – это мальчики, а 166 – девочки, сообщают в городском ЗАГСе.

- Самый минимальный вес ребенка при рождении составил 1 250 граммов, а максимальный – 4 870 граммов, - отметили в управлении.

Также там составили рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми казанские родители нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего их назвали Каримом, Амиром, Софией и Викторией. В список же самых редких имен на прошлой неделе попали Раиф, Ульяна, Савва и Анель.