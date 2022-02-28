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Общество28 февраля 2022 7:08

8 марта в Набережных Челнах: праздник состоится, но с соблюдением антиковидных мер

Мэр города попроисил чиновников, огранизаторов мероприятий и местных жителей не рассабляться
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Показатель заболеваемости COVID-19 в городе сейчас составляет 240,3 на 100 тысяч населения.

Показатель заболеваемости COVID-19 в городе сейчас составляет 240,3 на 100 тысяч населения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, а потому в городе решено не отменить праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Они пройдут с соблюдением всех антиковидных мер, сообщил на еженедельном аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник попросил чиновников, организатором мероприятий и местных жителей не расслабляться, несмотря на ослабления ряда коронавирусных ограничений.

Заметим, что с начала пандемии в татарстанском автограде выявлено 13 871 случай COVID-19. Показатель заболеваемости сейчас составляет 240,3 на 100 тысяч населения, что на 11,4 % ниже среднереспубликанского значения.