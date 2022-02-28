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Общество28 февраля 2022 6:44

Торговый центр на улице Усманова в Набережных Челнах продают за 100 миллионов рублей

Объект площадью более тысячи квадратных метров был построен в 2012 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответсвующая информация появилась на одном из сайтов объявлений.

Соответсвующая информация появилась на одном из сайтов объявлений.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно о продаже торгового центра на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. За объект площдью более 1,1 тысячи квадратных метров нынешный владелец хочет 100 миллионов рублей. Соответсвующая информация появилась на одном из сайтов объявлений.

Продавец уверяет, что ТЦ, построенный еще в 2012 году, находится в хорошем состоянии и оборудовано всеми инженерными сетями, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Торговые площади в объекте полностью арендованы.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о продаже торгового центра на проспекте Мира. За него владелец хотел 135 миллионов рублей.