Минниханов посетил строящийся в Казани участок линии метро

Минниханов пообщался с работниками АО «Казметрострой» о ходе работы. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся участок второй линии казанского метрополитена на пересечении улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика. Вместе с главой республики объект осмотрели министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

На данном этапе строительства тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Этот участок длиной 5,37 километров будет включать в себя четыре станции: "Зилант", "Академическая", "100-летие ТАССР" и "Тулпар", об этом рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.