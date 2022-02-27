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Общество27 февраля 2022 7:50

Минниханов посетил строящийся в Казани участок линии метро

Он оценил ход работы на объекте
Инзиля ШАКИРОВА
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Минниханов пообщался с работниками АО «Казметрострой» о ходе работы. Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов пообщался с работниками АО «Казметрострой» о ходе работы. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строящийся участок второй линии казанского метрополитена на пересечении улиц Ломжинская и Юлиуса Фучика. Вместе с главой республики объект осмотрели министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

На данном этапе строительства тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Этот участок длиной 5,37 километров будет включать в себя четыре станции: "Зилант", "Академическая", "100-летие ТАССР" и "Тулпар", об этом рассказал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.