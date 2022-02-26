В Елабужском районе Татарстана вновь закрывают ледовую переправу через Каму

Она позволяет водителям сократить путь на 90 километров. Фото: архив МЧС Татарстана

Ледовая переправа через Каму в Елабужском районе «село Покровское – поселок Красный Ключ» после своего очередного открытия не успела проработать и двух суток, как ее снова зарывают.

- Ее работа будет временно приостановлена с 17.00 26 февраля, - сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, протяженность данной ледовой переправы через Каму составляет 640 метров. Она предназначена для транспорта с массой не более 3,5 тонн. Благодаря переправе водители сокращают свой путь зимой на 90 километров.