Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 11:33

В Елабужском районе Татарстана вновь закрывают ледовую переправу через Каму

Она прекращает работу на время
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Она позволяет водителям сократить путь на 90 километров. Фото: архив МЧС Татарстана

Она позволяет водителям сократить путь на 90 километров. Фото: архив МЧС Татарстана

Ледовая переправа через Каму в Елабужском районе «село Покровское – поселок Красный Ключ» после своего очередного открытия не успела проработать и двух суток, как ее снова зарывают.

- Ее работа будет временно приостановлена с 17.00 26 февраля, - сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, протяженность данной ледовой переправы через Каму составляет 640 метров. Она предназначена для транспорта с массой не более 3,5 тонн. Благодаря переправе водители сокращают свой путь зимой на 90 километров.