С приходом весны электричка «Свияжск – Казань» меняет свое расписание

Расписание меняется уже в начале марта. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

У электрички №6004 «Свияжск – Казань» меняется расписание. Схема движения этого пригородного поезда станет другой уже с 6 марта, то есть с приходом весны. По заявлению перевозчика, это произойдет по техническим причинам.

Так, из Свияжска электричка будет отправляться в 13.45, далее она следует по старому расписанию до станции Лагерная. А от нее пригородный поезд будет отходить в 14.47. После чего должен прибыть на станцию Адмиралтейская слобода в 14.51, простоит там всего одну минуту и снова двинется в путь. На станции Казань электричка окажется в 14.58.