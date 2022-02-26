Овощи, консервы и сметана. Что еще подрожало в Татарстане за одну неделю

Стоит отметить, что рост цен на указанные продукты не превышает 4%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Татарстанстата, за отчетную неделю – с 11 по 18 февраля, в республике больше всего подорожали: свекла – на 3,87%, и стала стоить в среднем 42,95 рубля за килограмм; бананы – на 3,67%, килограмм теперь стоит 88,63 рубля; свежая капуста – на 3,65%, за килограмм сейчас просят в среднем 62,43 рубля; помидоры - на 3,07%, килограмм стоит 165,35 рубля; детские овощные и мясные консервы - на 2,78% и 1,45% соответственно; а также сметана – на 1,71%, за килограмм теперь в среднем просят 191,94 рубля.

При этом за указанную неделю подешевели, опять же ненамного, лук, колбаса, сосиски, хлеб, маргарин, макароны, крупы и яблоки.