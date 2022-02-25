Наиль Магдеев хочет увеличить численность населения Набережных Челнов, чтобы решить проблему кадрового дефицита

По словам градоначальника, сейчас наблюдается нехватка специалистов, причем во всех отраслях. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 25 февраля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время заседания местного Совета депутатов с участием президента Татарстана назвал стратегичесокй задачей увеличение численности населения города. Таким образом он хочет решить проблему дефицита кадров.

По словам Магдеева, несмотря на то, что сейчас по сравнению с началом 2021 года число безработных уменьшилось в четыре раза, все равно наблюдается нехватка специалистов, причем во всех отраслях.