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Общество25 февраля 2022 13:45

Наиль Магдеев хочет увеличить численность населения Набережных Челнов, чтобы решить проблему кадрового дефицита

Мэр города назвал это стратегической задачей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам градоначальника, сейчас наблюдается нехватка специалистов, причем во всех отраслях. Фото: nabchelny.ru

По словам градоначальника, сейчас наблюдается нехватка специалистов, причем во всех отраслях. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 25 февраля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время заседания местного Совета депутатов с участием президента Татарстана назвал стратегичесокй задачей увеличение численности населения города. Таким образом он хочет решить проблему дефицита кадров.

По словам Магдеева, несмотря на то, что сейчас по сравнению с началом 2021 года число безработных уменьшилось в четыре раза, все равно наблюдается нехватка специалистов, причем во всех отраслях.