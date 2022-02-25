За прошедшие сутки в Татарстане выявили 2 545 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 108 612 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки зарегистрировано 2 545 новых случаев заражения коронавирусом, в 334 из них инфицированными являются дети и подростки, сообщили 25 февраля в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 255 пациентам, остальные заболевшие проходят лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения вируса на территории региона, то по-прежнему большая часть заражений фиксируется в Казани – 1 064 инфицированных за указанные сутки, следом идут Набережные Челны - 215 случаев, Нижнекамский район – 104 случая, а также Зеленодольский район – 101 случай заражения.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 108 612 человек, 73 540 из которых к этому моменту выздоровели.