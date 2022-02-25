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Общество25 февраля 2022 9:13

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что вопрос о разрешении работы кафе и ресторанов по ночам пока не рассматривается

В управлении сослались на федеральную норму
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Отметим, что данное ограничение также распространяется и на работу ночных клубов.

Отметим, что данное ограничение также распространяется и на работу ночных клубов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос о разрешении общепиту в республике работать по ночам пока не обсуждается, заявила в эту пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции зам руководителя Росптребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Она напомнила, что это не столько вопрос регионального уровня, сколько нормы введенной на федеральном уровне, которая касается не только коронавирусных ограничений вот ношении кафе и ресторанов, но и запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Напомним, в целях нераспространения инфекции общепиту нельзя принимать посетителей с 23.00 до 6.00.