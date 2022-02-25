Татарстанцы не могут вывесит деньги из MASSMINING

Основатель компании объяснил проблему тем, что сайт организации был взломан. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Набережных Челнов начали оставлять в соцсетях многочисленные сообщения о том, что они не могут вывести вложенные ими деньги в компанию MASSMINING, которая предлагала заработать на криптовалюте. У ее основателя, к слову, так же жителя Набережных Челнов Алексея Латынцева нашлось этому объяснения – это все хакеры.

- Сайт был взломан. Решаем. Программисты трудятся день и ночь. Постараемся максимально быстро сделать. Восстановимся, будем работать дальше, - заявил вкладчикам Латынцев, выступая на просторах соцсетей.

Он обещал, что как только сайт восстановит свою работу, то люди смогут спокойно вывести свои деньги. Правда, опять же, по словам основателя MASSMINING, до этого момента максимум придется потерпеть два месяца.

Но не все ему поверили и в полицию Набережных Челнов начали поступать новые заявления на компанию. Напомним, Центробанк еще осенью прошлого года внес MASSMINING в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. После этого в полицию татарстанского автограда поступило первое заявление от вкладчика этой фирмы. Но тогда до судебного разбирательства дело не дошло – деньги в итоге были возвращены автору обращения.