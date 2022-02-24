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Общество24 февраля 2022 16:38

Жители Татарстана нашли на реке Кама затонувший понтон с нефтепродуктами

Благодаря их бдительности удалось предотвратить загрязнение воды
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Понтон нашли около одного из островов в Алексеевском районе. Фото: eco.tatarstan.ru

Понтон нашли около одного из островов в Алексеевском районе. Фото: eco.tatarstan.ru

Жители села Саконы Алексеевского района сообщили экологам о своей находке. Около одного из островов на реке Кама они обнаружили затонувший понтон с резервуарами, где все еще находились нефтепродукты. Выехавшие на место специалисты подтвердили, что эта находка может быть опасна для природы, сообщили в Минэкологии Татарстана.

В резервуарах понтона все еще оставались нефтепродукты. Фото: eco.tatarstan.ru

В резервуарах понтона все еще оставались нефтепродукты. Фото: eco.tatarstan.ru

- Старый понтон с нефтепродуктами мог нанести ощутимый вред экосистеме реки, - отметили в ведомстве.

Там выдали Исполкому Алексеевского района предписание об устранении экологической угрозы. В итоге силами местной администрации и помощи бизнесменов затонувший понтон был поднят. Кама была спасена от загрязнения.