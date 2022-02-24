В конце недели в Татарстане ожидают туман и сильную гололедицу

Зато днем будет не холодно – от 0 до -5. Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в республике, в частности и в Казани, ночью и утром местами ожидается туман, вместе с этим, в том числе днем, на дорогах сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- В предстоящие сутки регион будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах еще пройдет небольшой снег, а днем осадки маловероятны, - также отметили в управлении.

При этом ночью в низких районах при прояснениях температура воздуха может опуститься до -13 градусов. Зато днем будет не так холодно – от 0 до -5.

Что же касается выходных дней - 26 и 27 февраля, то через районы Татарстана пройдут атмосферные фронты очередного североатлантического циклона. Поэтому, временами прогнозируется осадки в виде снега, в том числе и мокрого, местами опять возможен туман. Днем похолодания не ожидается, наоборот – в воскресенье температура воздуха может поднятья до +2 градусов.