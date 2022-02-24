МЧС Татарстана предупредило о сходе снега с крыш из-за теплой погоды

Рекомендуется быть внимательными и осторожными, при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за установившейся теплой погоды МЧС Татарстана предупредило жителей о возможном сходе снежных масс с крыш жилых домов и административных зданий.

- Рекомендуем быть внимательными и осторожными, при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них машины, - советуют в ведомстве.

Также там обращают внимание обслуживающих организаций на то, что скопление снежной массы на крышах задний может привести к их обрушению – необходимо провести очистку.

Кроме того, МЧС Татарстана предупреждает и возможном сходе лавин в оврагах и на склонах холмов и в связи с этим просит взрослых не оставлять детей без присмотра, а также отказаться от передвижения по крутым склонам.