Жители Татарстана позвонили на горячую линию по вопросам COVID-19 более миллиона раз

Единый номер 122 работает в республике с 14 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что 29,3 тысячи вакцинированных от COVID-19 жителей Татарстана записались на процедуру, позвонив на единый номер 122. Напомним, горячая линия работает в республике с 14 января.

Помимо записи на вакцинацию, специалисты отмечают на вопросы о вирусе. В общей сложности, на горячую линию поступило более миллиона звонков, сообщает «Татар-информ».

По последним данным первый компонент вакцины от вируса сделали 2 459 503 татарстанца, второй - 1 925 600. Ревакцинацию прошли 241 069 человек.