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Общество24 февраля 2022 13:41

Жители Татарстана позвонили на горячую линию по вопросам COVID-19 более миллиона раз

В 29 тысячах случаев люди записывались на вакцинацию
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Единый номер 122 работает в республике с 14 января.

Единый номер 122 работает в республике с 14 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что 29,3 тысячи вакцинированных от COVID-19 жителей Татарстана записались на процедуру, позвонив на единый номер 122. Напомним, горячая линия работает в республике с 14 января.

Помимо записи на вакцинацию, специалисты отмечают на вопросы о вирусе. В общей сложности, на горячую линию поступило более миллиона звонков, сообщает «Татар-информ».

По последним данным первый компонент вакцины от вируса сделали 2 459 503 татарстанца, второй - 1 925 600. Ревакцинацию прошли 241 069 человек.