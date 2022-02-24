Лыжня России -2022 в Чебоксарах: программа мероприятия

Массовых гонок в этот раз не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 26 февраля, в Чебоксарах состоится «Лыжня России», которая ранее была перенесена из-за ухудшения в Чувашии эпидситуации с коронавирусом. Центрально площадкой станет спортивная школа №2.

К участию в гонках приглашаются все желающие, имеющие медсправку о допуске и QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Регистрация участников начнется в 8:30. На 12:00 запланирован старт VIP-забега (2022 метра), на 12:20 - старт забега для девушек до 18 лет (5 километров), на 12:40 - старт забега для парней до 18 лет (5 километров), на 13:00 - старт забега для женщин (10 километров), на 14:30 - старт забега для мужчин (10 километров). Массовых гонок в этот раз не будет.