Из-за аномальной жары 2021 года сельское хозяйство Татарстана недополучило 47 миллиардов рублей

Татарстану даже с этим показателем удалось стать первым регионом в ПФО. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что аномальная жара, которая наблюдалась в Татарстане летом 2021 года, сильно сказалась на количестве полученных в итоге продуктов. По плану республика должна была произвести продукции на сумму не менее 284 миллиардов рублей, но недополучила 47 миллиардов рублей, сообщил на итоговом заседании коллегии регионального Минсельхоза глава ведомства Марат Зяббаров.

По словам министра, Татарстану даже с этим показателем удалось стать первым регионом в ПФО, но седьмым в России.