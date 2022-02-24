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Общество24 февраля 2022 11:43

Из-за аномальной жары 2021 года сельское хозяйство Татарстана недополучило 47 миллиардов рублей

По плану в регионе должно было быть произведено продукции на 284 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Татарстану даже с этим показателем удалось стать первым регионом в ПФО.

Татарстану даже с этим показателем удалось стать первым регионом в ПФО.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что аномальная жара, которая наблюдалась в Татарстане летом 2021 года, сильно сказалась на количестве полученных в итоге продуктов. По плану республика должна была произвести продукции на сумму не менее 284 миллиардов рублей, но недополучила 47 миллиардов рублей, сообщил на итоговом заседании коллегии регионального Минсельхоза глава ведомства Марат Зяббаров.

По словам министра, Татарстану даже с этим показателем удалось стать первым регионом в ПФО, но седьмым в России.