Самую высокую зарплату в 2021 году предлагали казанцам в сфере автомобильного бизнеса

Соискательская активность в столице Татарстана увеличилась на 4%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов в 2021 году в Казани попали специалисты в сферах автомобильного бизнеса, чья медианная зарплата составила 50 тысяч рублей, транспорта и логистики (45 тысяч рублей), строительства (45 тысяч рублей), IT, интернета и телекома (40 тысяч рублей), а также производства и сырья (40 тысяч рублей).

По данным аналитиков "Авито Работа", сами горожане в это время были заинтересованы в работе в сферах консультирования и медицины. Соискательская активность увеличилась на 4%.

Отметим, что под медианной зарплатой аналитики подразумевают сумму, больше и меньше которой получают по 50% работников.