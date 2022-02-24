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Общество24 февраля 2022 11:20

Самую высокую зарплату в 2021 году предлагали казанцам в сфере автомобильного бизнеса

Также в число высокооплачиваемых сфер в городе вошли транспорт и логистика, а также строительство
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соискательская активность в столице Татарстана увеличилась на 4%.

Соискательская активность в столице Татарстана увеличилась на 4%.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов в 2021 году в Казани попали специалисты в сферах автомобильного бизнеса, чья медианная зарплата составила 50 тысяч рублей, транспорта и логистики (45 тысяч рублей), строительства (45 тысяч рублей), IT, интернета и телекома (40 тысяч рублей), а также производства и сырья (40 тысяч рублей).

По данным аналитиков "Авито Работа", сами горожане в это время были заинтересованы в работе в сферах консультирования и медицины. Соискательская активность увеличилась на 4%.

Отметим, что под медианной зарплатой аналитики подразумевают сумму, больше и меньше которой получают по 50% работников.