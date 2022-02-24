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Общество24 февраля 2022 10:41

Власти Казани просят горожан поговорить с детьми о недопустимости выхода на лед

Из-за потепления лед на водоемах города уже начал таять
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В мэрии столицы Татарстана сообщают, что сообщения о детях на льду участились.

В мэрии столицы Татарстана сообщают, что сообщения о детях на льду участились.

Фото: Ксения Высотина

В Казани уже несколько дней сохраняются плюсовые температуры воздуха, из-за чего на водоемах начал таять лед. Власти города просит местных жителей поговорить с детьми о недопустимости выхода на лед, чтобы избежать трагедий.

- Участились сообщения о том, что дети пытаются выйти на лёд. Предупредите их (детей - ред.) об опасности, особенно если они уже гуляют одни, - говорят в мэрии столицы Татарстана.